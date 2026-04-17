Ein Beat wie ein Pulsschlag. Ein Glockenspiel. Synthesizer-Sounds, die harmonisch, fast tastend beginnen, langsam dunkler werden, leise dröhnen, den Puls behutsam hochtreiben, während immer wieder wunderschöne Stimmen durch den Track wehen. „Fir“, das Titelstück des Debütalbums von KIDSØ, zieht einen auf fast magische Weise in einen Sound, den man zugleich hören und fühlen will. Er ist das, was man vielleicht am besten als tanzbare Melancholie bezeichnen könnte. Oder, wie Moritz Graßinger (Analog-Synths, Piano, Percussions) und Martin Schneider (Schlagzeug, e-Percussions, Videoinstallation), manchmal lächelnd sagen: „elektronische Musik für Menschen, die sonst nicht so oft elektronische Musik hören“.

Beides trifft die Sache irgendwie. Und irgendwie auch nicht, oder nur ungenügend. Denn was die beiden als KIDSØ produzieren, lässt sich kaum in Stilschubladen quetschen oder von wohlklingenden Adjektiven niederringen. Es ist elektronische Musik im Kern, das schon. Aber nicht die Finger-in-die-Luft-lass-uns-im-Berghain-aneinander-reiben Elektronik, sondern eher das, was ein Jon Hopkins produziert, wenn er die richtigen Pilze gegessen hat. Mit dem Unterschied, dass KIDSØ diesen Sound überwiegend analog und organisch einspielen.

KIDSØ-Songs haben außerdem diesen besondere, außerweltlichen, melancholischen Vibe, den zum Beispiel viele Mixe der grandiosen „Late Night Tales“-Reihe in sich tragen, oder die elektronisch verzierten Stücke eines Ólafur Arnalds. Und trotzdem können Moritz und Martin ihre sehnsüchtigen Kompositionen live auf durch und durch tanzbar und euphorisch drehen, als wären sie für die Blaue Stunde einer Clubnacht geschrieben worden.