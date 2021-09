Nach langer Pause ist die Kids‘ Story Time endlich zurück! Das spielerische Englischlernen mit amerikanischen Kinderbüchern steht an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Die Kinder können miteinander Spaß haben, ihr Hörverständnis stärken und die Freude am Lesen entdecken. Während jeder Story Time werden Geschichten zu einem Themaauf Englisch gelesen, dazu gibt es Lieder und Spiele.Dieses Quartal hat Lena eine neue, spannende Auswahl an Büchern bereit, unter anderem:

7.10.Audrey and DonWood – The Napping House:The Napping House ist eine Geschichte über ein gemütliches Bett, eine schnarchende Oma, ein träumendes

Kind, einen dösenden Hund und eine schläfrige Katze. Eine nach der anderen kuscheln sich die Figuren in einen Haufen,bis ein unwillkommener Gast dazu stößt.

4.11. Pat Zietlow Miller – Be Kind: Als Tanisha ihr neues Kleid mit Traubensaft bekleckert, überlegt ihre Klassenkameradin,wie sie sie aufmuntern kann und was

Freundschaft bedeutet.

2.12. Cathryn Cave – Something Else: So sehr er sich auch bemüht, wie die anderen zu sein, ist Something Else irgendwie schon immer anders.Deswegen lebt

er auch ganz allein auf einem hohen Berg und hat keinen einzigen Freund. Doch eines Tages steht ein seltsames Etwas vor ihm und behauptet, genau wie er zu sein.

• In englischer Sprache, für Vorschulkinder zwischen drei und sechs Jahren

• Ort: d.a.i.-Saal

• Eintritt: frei