Die Kindermesse für Groß und Klein

Die Messe Kids & Co sucht in der Region ihresgleichen – sie ist die einzige Messe im Großraum Stuttgart – Ludwigsburg – Heilbronn, bei der die Kleinsten ganz groß rauskommen. Ein buntes Programm rund um die Messe sorgt für Unterhaltung, während über 40 Aussteller dem Besucher ein breites Spektrum an Leistungen offerieren. Dieses reicht von Beratung und Unterstützung durch verschiedene Institutionen über Tanzkurse für Kinder bis hin zur Schnullerkette.

Die Veranstaltungen findet an beiden Tagen jeweils von 11:00 – 18:00 Uhr statt.