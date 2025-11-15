Um unseren kleinen Museumsfans einen Einblick in die weltweit einzigartige Geschichte der Museen zu ermöglichen, gibt es von Februar bis November den Kids Day im Technik Museum Sinsheim.

In rund vier Stunden erhalten die Kids eine kindgerechte Museumsführung, werden von einer erfahrenen Mitarbeiterin zum Lunch begleitet und entdecken ungeahnte Welten in einem Dokumentarfilm im IMAX 3D Kino Sinsheim.