Ein Tag voller Spaß und Entdeckungen.

Für unsere kleinen Museumsfans gibt es ein ganz besonderes Angebot: den Kids Day in den Technik Museen Sinsheim und Speyer. Von Februar bis November erleben Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren einen spannenden und abwechslungsreichen Tag voller Abenteuer, Wissen und Spaß.

In vier Stunden tauchen die Kids bei einer kindgerechten Führung in die faszinierende Welt des Museums ein, genießen ein leckeres Mittagessen und entdecken ungeahnte Welten bei einem Dokumentarfilm im IMAX Kino. Begleitet werden sie dabei durchgehend von einer erfahrenen Betreuerin, die dafür sorgt, dass der Tag für alle unvergesslich wird.