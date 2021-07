Endlich wieder live. Endlich wieder Rock ’n’ Roll. Endlich wieder dort, wo sie hingehören: auf die Bühne. Nach über einem Jahr pandemie-bedingter Bühnenabstinenz melden sich die Kids of Adelaide zurück. Und wie! Mit dem Besten aus 10 Jahren Bandgeschichte – neu interpretiert und zum ersten Mal fulminant vorgetragen mit dem Support einer Live-Band. Außerdem gibt es bisher unveröffentlichte Songs auf die Ohren, die die Jungs im Lockdown geschrieben haben. Und das alles im exklusiven und intimen Rahmen. Bock? Bock! Aber so was von.

Dies ist ein Konzert der Quellen Konzerte, gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, Bundesregierung für Kultur und Medien.