Wer das hier liest, weiß entweder bereits, wer die KIDS OF ADELAIDE sind oder versucht es durch diesen Text herauszufinden.

Wer zur ersten Gruppe gehört und dazu noch richtig famose Gitarrenmusik mag, ist vermutlich bereits Fan. Für die zweite Gruppe folgt nun ein Versuch, den Sound der Band zu beschreiben:

Die KIDS OF ADELAIDE machen Musik, für die Live-Bühnen gebaut wurden. Vor denen man dann steht. Mit einem Bier in der Hand. Und diese Songs mitsingt, die für einen selbst zu Hymnen geworden sind. Das ist die Musik der KIDS OF ADELAIDE: Akkordfolgen so groß wie Bergketten. Und Melodien, die einem das Gefühl geben, sie würden einem ganz allein gehören sowie Lyrics, die man durchaus als Poesie beschreiben kann. Aber eben Rock’n’Roll-Poesie. Man könnte auch einfach sagen, sie machen Indie-Folk. Grandiosen Indie-Folk für Fans von The War on Drugs, Bon Iver oder Mumford & Sons. Aber die Nummer mit den Bergketten und der Poesie ballert irgendwie mehr.

Ah, und noch was: Benjamin Nolle und Severin Specht sind die KIDS OF ADELAIDE. Und die KIDS OF ADELAIDE sind ein Duo. Klar. Trotzdem haben die beiden entschieden, sich bei ihren Live-Auftritten durch zwei weitere Musiker unterstützen zu lassen. Warum? Hat ihnen etwas gefehlt? Mitnichten: Die beiden Multiinstrumentalisten sind auch zu zweit eine vollendete Band. Das können Größen wie Jamie Cullum, Zucchero, Kiefer Sutherland oder Led-Zeppelin-Frontmann Robert Plant, bei denen sie bereits als Support gespielt haben, genauso bezeugen wie die Tausenden Fans bei ihren zahlreichen Club- und Festivaltouren. Doch die beiden wollen mehr. Mehr Raum für ihre Kunst. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Musik. Und mehr Karacho und Bäm! auf der Bühne. Und deshalb haben sie sich zwei weitere Jungs mit richtig Bock dorthin geholt.

Von diesem neuen KIDS OF ADELAIDE-Sound überzeugt man sich am besten selbst. Vor der Bühne. Mit einem Bier in der Hand. Und viel Luft zum Mitsingen in der Lunge. Ab geht’s!