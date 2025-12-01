KIDS OF ADELAIDE - Die Band, die seit ihrer Gründung 2010 ihre Vision der eigenen Musik mit stetiger und verspielter Kraft vorangetrieben hat, und so ein facettenreiches und farbenfrohes Gesamtwerk ihr eigen nennen darf, geht auf ihre mittlerweile sechste deutschlandweite Headliner Tour - The Anniversary Tour.
Fans der ersten Stunde dürfen sich freuen, die rohen, nahen und minimalistischen Folk- Songs des ersten Albums „Home“ (2012) in alter Duo-Besetzung zu erleben. Die Reise führt dann durch 15 Jahre Bandgeschichte, bis hin zu brandaktuellen Indie-Rock-Bangern wie „Chimney Sweeper“ aus ihrem 2023 erschienenen Album „The Cabin Tapes“, diese natürlich in Band-Formation mit Chris Leitlein an den Drums und Max Ihle an Keys und Bass.
In Zeiten der Allmacht von Auto-Tune und Vocal Harmonizern faszinieren die beiden Leadsänger und Bandgründer Severin Specht und Benjamin Nolle nach wie vor mit komplex und gefühlvoll arrangiertem, zweistimmigem Leadgesang. Ein künstlerisches Zeichen gegen den grassierenden Individualismus-Hype und eine Ode an die Kraft der Gemeinschaft!
Ihre Livepräsenz ist handgemacht und langerlernt. Die beiden Multiinstrumentalisten haben sich im Laufe der Jahre außerhalb ihrer eigenen Touren und Festivalauftritte mit Support-Touren für Größen wie Robert Plant, Jamie Cullum und zuletzt Mando Diao ihre ganz eigene Bühnenpräsenz erarbeitet, bei der das Publikum zwar immer ganz nah dran ist, auf der Bühne aber dennoch Großes passiert. Dies mag daran liegen, dass sie ihre Vergangenheit als Straßenmusiker nicht vergessen haben - der bekanntlich härteste Weg zu lernen wie man sich ein Publikum nur mit seiner Stimme und einer Gitarre erspielen kann.
Wer sich an diesem Punkt fragt, was für Musik das denn nun genau ist, dem seien Referenzen wie Bon Iver, Dope Lemon, Kings Of Leon und War on Drugs genannt. Doch wie das immer ist mit diesen Vergleichen: keiner mag sie, die Band am aller wenigsten, und die einzige Möglichkeit es herauszufinden ist: COME TO THE SHOW!