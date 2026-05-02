KIDS ON STAGE - Improtheater für junge Stars

Für welche Kinder eignet sich der Kurs?

Perfekt für Kinder von 5-10 Jahren: Mit Spaß und Bewegung fördert der Kurs Fantasie, Spontaneität und Kommunikation. Improtheater hilft, Herausforderungen spielerisch zu meistern!

Was können Kinder aus dem Kurs mitnehmen?

Im Improtheaterkurs kann dein Kind seiner Fantasie freien Lauf lassen, in andere Rollen schlüpfen und dabei spielerisch Kreativität, Spontaneität und Kommunikation fördern. Durch lustige Improvisations- und Bewegungsspiele lernt es, Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern und neue Seiten an sich zu entdecken.

Mit Empathie und Teamgeist entstehen kleine Szenen und Charaktere, die Sprache und Körper verbinden. Dabei wird das „genussvolle Scheitern“ gefeiert – Fehler werden als Chancen gesehen, die das Selbstbewusstsein stärken und Mut für Neues geben. Und das alles mit ganz viel Spaß und Freude an der Bewegung! Für den Kurs braucht ihr bequeme Kleidung und Schuhe. Trainerin: Christina Fernandes Lopes.

Weitere Infos auf www.viewchanger.de/service-page/kids-on-stage-4?referral=service_list_widget