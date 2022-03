Kids- & Schülertanzworkshop

Die preisgekrönte DeJaWue Tanzschule aus Würzburg lädt zu einem mehrtägigen Workshop ein. Dabei erhalten die Kids und Jugendlichen Profiunterricht in den Gattungen Hip Hop, female Hip Hop und Breakdance. Die TeilnehmerInnen entscheiden sich bei der Buchung für einen der drei Tanzstile. Kids- & SchülerInnen im Alter von 6-18 Jahren können sich anmelden. Die Gruppen werden altersgerecht aufgeteilt. Den Auftakt für das Workshop-Wochenende machen die Coaches selbst. Deren imposante Tanzaufführung heizt richtig ein und gibt einen eindrücklichen Vorgeschmack auf das, was die Teilnehmer des Kurses in den Tagen lernen werden. Am Sonntag werden die Teilnehmer ihr Erlerntes im Rahmen einer großen Abschlussaufführung auf unserer großen Bühne für Freunde, Verwandte und Tanzbegeisterte zur Schau stellen. Pflichttermin für alle, die Action und Bewegung lieben! Verpflegung all inclusive!

Kartenverkauf bis einschließlich Freitag, den 08.04.2022. Für einen ersten Vorgeschmack: https://www.dejawue.com/

Immernoch hat uns COVID19 im Griff und die limitierenden Maßnahmen in der Veranstaltungs- und Gastronomiebranche halten aktuell weiter an. Dennoch erlauben wir uns, optimistisch in die kommende Frühlings- und Sommersaison zu blicken und hoffen, uns mit Ende des Winters über sinkende Infektionszahlen und ein sich abzeichnendes Ende der Pandemie freuen zu können.

Für alle unsere Veranstaltungen werden weiterhin die jeweils aktuellen offiziellen Maßnahmen gelten. Diese entnehmen Sie stets dem untenstehenden Link. Sollte zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine Testpflicht bestehen, so sind lediglich Testzertifikate von offiziellen Testzentren zulässig.

Wie es auch kommen wird – Ihre Karten werden in jedem Falle Ihre uneingeschränkte Gültigkeit bewahren! Egal, für welches Event Sie gebucht haben. Sie werden keinesfalls unentschädigt mit einem Ausfall konfrontiert werden.