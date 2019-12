Kids‘ Story Time

Englische Vorlesestunde mit Sarah Taylor. Das spielerische Englischlernen mit amerikanischen Kinderbüchern steht an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Die Kinder können miteinander Spaß haben und ihr Hörverständnis stärken und die Freude am Lesen entdecken. Während jeder Story Time werden drei bis vier Geschichten zu einem Thema auf Englisch gelesen, dazu gibt es Lieder und Spiele. Dieses Quartal hat Sarah eine neue, spannende Auswahl an Büchern bereit:

Rosie Revere, Engineer zeigt das Universum von Rosie, einem kleinen Mädchen, das um alles in der Welt Erfinderin werden möchte und dabei lernt, wie man scheitern muss, um an sich selbst zu wachsen.

Für Vorschulkinder zwischen drei und sechs Jahren.