Nach den Erfolgstourneen in 2017, 2018 und 2019 kündigt Hollywood- und TV-Star sowie Sänger Kiefer Sutherland im Februar 2020 erneut Konzerte hierzulande an.

Im Rahmen der vier bestätigten Termine in Stuttgart am 12. Februar 2020 Im Wizemann, in Nürnberg am 13. Februar 2020 im Hirsch, in Bochum am 16. Februar 2020 in der Matrix und in Hannover am 17. Februar 2020 im Capitol wird er natürlich auch sein aktuelles Album „Reckless & Me“ im Gepäck haben, dass am 26. April 2019 via BMG veröffentlicht wurde. Man kennt Kiefer Sutherland seit über drei Jahrzehnten als professionellen Schauspieler, schon einer seiner ersten Filme „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ (1986) wurde zum Kino-Klassiker. Es folgen weitere Blockbuster wie „The Lost Boys“, „Young Guns“, „Flatliners – Heute ist ein schöner Tag zum Sterben“, „Eine Frage der Ehre“, „Die Jury“, „Dark City“, „Nicht auflegen!“, „Melancholia“ und „Forsaken“, ein klassischer Western mit seinem Vater Donald Sutherland sowie die TV-Serie „Designated Survivor“. Als Agent Jack Bauer in der TV-Echtzeitserie „24“ revolutioniert er von 2001 bis 2010 acht Staffeln lang ein ganzes Genre und wird zum damals bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Mit dem Stagecoach-Festival im kalifornischen Indio Ende April beginnt eine Welt-Tournee, dieSutherland im Juni 2017 auch zum ersten Mal als Musiker nach Deutschland führt. Die Konzerte hierzulande werden zu einem Triumph, Presse und Fans feiern den Schauspieler für seine nonchalante Art, seine Songs auf der Bühne zu präsentieren. Es folgt eine weitere ausverkaufte Tournee im Juni 2018. Danach veröffentlicht Sutherland Ende April 2019 sein zweites Werk „Reckless & Me (BMG), mit dem er im Oktober 2019 erneut nach Deutschland kommt und vor ausverkauften Häusern spielt. Die Website cntry.de schreibt zum Album: „Aber egal ob hauchend poetisch, ehrlich nachdenklich oder energisch rockend. Reckless & Me ist authentischer Country-Rock mit geschickt gesetzten Anleihen von Blues, Folk und Americana – getragen von der kernig-rauen Stimme des

rauchenden Whiskeyliebhabers. Kiefer Sutherland etabliert sich mit seinem zweiten Studioalbum als leidenschaftlicher Musiker und ehrlicher Storyteller.“

Jetzt folgt im Februar 2020 ein Tour-Nachschlag, mit dem Sutherland seine Fangemeinde hierzulande weiter ausbauen wird.