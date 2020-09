Kieran Goss and Annie Kinsella - "Oh the Starlings" - Irish Songs

Das irische Singer/Songwriter-Duo Kieran Goss und Annie Kinsella haben letztes Jahr ihr erstes Album „Oh, the Starlings“ veröffentlicht und präsentieren dieses im Rahmen einer Europatour. „Beide sind unabhängig voneinander talentierte Sänger, aber wenn sie zusammen singen, wird das Publikum erst recht verzaubert … Die Harmonien, die Chemie … einfach außergewöhnlich.“ (Time Out Magazine) Songs, Geschichten und Harmonien entführen das Publikum in eine andere Welt. Die Musik kommt direkt aus dem Herz und geht direkt ins Herz. Ein Konzert, das Sie mit seiner ehrlichen Schönheit bewegen wird. Ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten.