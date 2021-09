Kieran Goss & Annie Kinsella - "Oh, the Starlings"

Kieran Goss gilt seit langem als einer der besten Songwriter Irlands. In seiner Heimat ist er eine Institution und tritt in den größten Theatern und Konzerthallen auf. Bereits auf vergangenen Tourneen wurde er auf der Bühne von der Sängerin und Künstlerin Annie Kinsella begleitet. Zusammen verzauberten sie das Publikum und erhielten europaweit Lobeshymnen. Nun haben die beiden ihr erstes Duo-Album „Oh, the Starlings“ veröffentlicht und gehen damit auf Tour. Songs, Geschichten und Harmonien entführen die Zuhörer in eine andere Welt. Die Musik kommt direkt aus dem Herzen und geht direkt ins Herz. Ein Konzert, das Sie zum Lachen und zum Weinen bringen wird. Ein Konzert, das Sie mit seiner ehrlichen Schönheit bewegen wird. Ein Konzert, das Sie schlichtweg nicht verpassen sollten.

Achtung! Die Karten vom 13.10.20 sind zu diesem Temin nicht gültig!

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn