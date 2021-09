Eleanor Mc Evoy - "Gimme Some Wine" - Tour 2021

In ihrer Heimat Irland ist sie längst ein Star – nun begeistert Eleanor McEvoy auch das deutsche Publikum mit ihrer unglaublichen Bühnen-Performance. Es zahlt sich aus, dass sie mehrere Instrumente beherrscht, dass sie eine Stimme hat, die sich vom ersten Ton an einprägt und dass sie es vermag, Texte zu schreiben, die unter die Haut und von dort direkt in Herz und Seele gehen. Als Mitglied der „Mary Black Band“ hat sie „Only A Woman´s Heart“ geschrieben, einen der bekanntesten Songs der irischen Folkmusik. Das ist lange her – und jetzt, zu ihrer Deutschland-Tour 2021, wird ihr 16. Album erscheinen. Neben bekannten Liedern wird Eleanor natürlich auch Stücke aus diesem Album zum Besten geben.

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn