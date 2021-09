Brandl, Kauper & Förtsch

Angenommen, Tom Waits, J.J.Cale und Ry Cooder würden sich zu einer Session treffen und dabei nicht nur Blues spielen, sondern gelegentlich auch Ausflüge in andere musikalische Gefilde wie Folk oder Gypsy Swing unternehmen: damit wäre die Musik von Klaus Brandl bestens beschrieben. Der Nürnberger Gitarrist, Komponist und Sänger ist längst eine Institution. Weit über Nürnberg und das Umland hinaus ist seine nicht nur auf Blues fixierte Musik ein Markenzeichen für das Genre Blues/Singer-Songwriter. Der Entertainer mit Hang zum „Undertaker“ stellt u.a. seine letzte CD „Diamonds from Dust“, vor. Neben bittersüßen Balladen, virtuosem Fingerpicking und unter die Haut gehender Slide-Guitar ist natürlich auch erdiger Blues „Back to the Roots“ das Motto des Abends. Des Weiteren wird Brandl einige Kostproben seiner nächsten CD (Arbeitstitel „Cancelled Happy Ends“) auf der Setlist haben. Begleitet wird Brandl vom in Ansbach bestens bekannten Harmonikaspieler und Sänger Curley Kauper sowie dem exzellenten Keyboarder Willi Förtsch-Döring.

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn