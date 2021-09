CARA - Celtic Folk

Muss man CARA nach all den Tourneen und umjubelten Konzerten in den USA, Australien, Irland, Schottland, Dänemark, Frankreich, Benelux, Österreich, Italien, der Schweiz, Deutschland – und eben auch Ansbach – überhaupt noch vorstellen? Na gut: Die fünf Musikerinnen bzw. Musiker von CARA kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und haben in den 15 Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und ihr Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatische Bühnenpräsenz. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende Balladen, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und Bodhrán – die Liste könnte noch lange weitergehen. Wir freuen uns auf Cara und einen Abend mit garantiert höchstem musikalischen Genuss und bester Unterhaltung.

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn