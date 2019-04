Kieran Halpin (Irland)

Der irische Singer/Songwriter hat in den letzten sechsundzwanzig Jahren neunzehn Alben aufgenommen und zwei Songbücher veröffentlicht. Seine neueste , bei Fans und Medien wie immer heiß, begehrte CD „The Deal We Made With God “ enthält eine Sammlung von 10 brandneuen Songs. Wieder einmal hat KIERAN HALPIN das Talent seiner langjährigen musikalischen Mitstreiter nutzen können: Jimmy Smith an der Gitarre, Maart Allcock am Bass, Yogi Jockusch am Schlagzeug und Dave Milligan am Piano.