Kieran Halpin & Yogi Jokusch

Kieran Halpin ist seit Jahren ein guter Bekannter in Lauffen – unzählige Auftritte im Phoenix haben dem Singer/Songwriter aus Irland eine treue und große Fangemeinde beschert. Was Bühnenpräsenz, Intensität und Unterhaltung angeht, können nur wenige Stars der Folkszene ihm, dem Rockpoeten, das Wasser reichen. Viele bedeutende Musiker hat er schon als Partner auf die Bühne geholt. Jimmy Faulkner, Maart Allcock, Anth Kaley und den verstorbenen großartigen Chris Jones. Mit Yogi Jockusch an den Percussions bringt er einen neuen Musiker mit, der übrigens auch schon auf Halpins CD „the devil and his dealing“ (seiner 20.) zu hören ist.