Kikagaku Moyo (Japan) – Open-Air!

Kikagaku Moyo (japanisch für geometrische Muster) ist eine Psychedelic Rock Band aus Tokio, deren Sound Elemente von Krautrock, indischen Ragas und Acid Folk enthält. Sie mischen schwere, überwältigende Jams mit sanfteren, kontemplativeren Momenten und erinnern an japanische Psychedelic Rock Bands wie Acid Mothers Temple und Ghost sowie an ihre Vorgänger wie Far East Family Band und die Flower Travellin’ Band.

Die Gruppe wurde im Sommer 2012 von Schlagzeuger/Sänger Go Kurosawa und dem Gitarristen/Sänger Tomo Katsurada gegründet. Zusammen mit dem Bassisten Kotsu Guy, dem Gitarristen Daoud Popal, dem Sitaristen Ryu Kurosawa und dem Gastsänger und Thereministen Angie Gotopo nahm die Gruppe 2013 ihr selbstbetiteltes Debüt auf. 2014 veröffentlichten sie zwei weitere Alben (Mammatus Clouds und Forest of Lost Children) und wurden zu Lieblingen der internationalen Psychedelic-Szene mit Auftritten beim Austin Psych Fest und LA Psych Fest sowie erfolgreichen Tourneen durch Amerika, Großbritannien und Europa.