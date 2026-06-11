Das KIKERIKI THEATER steht für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber niemals für das Sinnlose!

Aus der Lust heraus, dem Volk aufs Maul zu schauen und beim Wiederkäuen kein Blatt vor den Mund zu nehmen, werden mit Vorliebe die Tücken des Alltags und all die menschlichen Schwächen mal schwer-, mal leichtverdaulich dargeboten.

Eine Kasper-Burleske für Erwachsene, frei verfasst nach F. W. Murnaus Stummfilm „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“!

Im Spiel des KIKERIKI THEATERS wird dem ruhelosen Blutsauger der bauernschlaue „Jahrmarktskasper“, in der Rolle des Maklergehilfen, als närrischer Gegenpart zur Seite gestellt – Kasper trifft Dracula! So entsteht ein Spiel zwischen Grauen und Lachen, Intelligenz und Einfalt, Angst und Naivität, Leben und Tod. Eine schaurig-schöne Geschichte mit viel Humor und lustigem Wortspiel.