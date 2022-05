Kikerikie-Theater

SV Lindenfels hilt das Kikeriki-Theater wieder nach Lindenfels - VVK startet im Dezember 2021

Kikeriki Theater Open Air auf der Burg Lindenfels am 18.06.2022

Nach 2017 und 2019 präsentiert der SV Lindenfels zum dritten Mal das Kikeriki-Theater aus Darmstadt auf der Burg Lindenfels. Gespielt wird das Stück „Deppenkaiser – eine dreigedrehte Dorfgeschichte“.

Die Zielsetzung des KIKERIKI THEATERS ist es, die alte Volkskunst des Puppenspiels für Kinder und Erwachsene darzubieten und als festen Bestandteil im vielfältigen Kulturangebot unserer Gesellschaft zu erhalten. Gleichsam liegt es ebenso am Herzen den Menschen Freude zu bereiten und ihnen ein Lachen zu schenken. Das KIKERIKI THEATER steht für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber niemals für das Sinnlose, denn darin wird selbst kein Sinn gesehen. Zum komödiantischen Stil gehört auch ein liebevoll ironischer Umgang mit der Mundart der Südhessen.

„Deppenkaiser – eine dreigedrehte Dorfgeschichte“:

ist ein echtes 3 D (drei drehendes) Puppenspiel. Es dreht sich um ein Dorf in dem sich das Leben von 3 Bewohnern in ihren 3 Häusern tagtäglich im gleichen Kreise dreht. Bis eines Tages ein völlig aufgedrehter Fremder, plötzlich und unerwartet, ihre Kreise stört. Freiherr Franz von Zossenhain, so sein Name, erkennt sehr bald, dass in diesem Dorf vieles im Argen liegt. Vor allem gibt es keine Ordnung. Doch er weiß, dass es ohne Ordnung keinen Fortschritt und ohne Fortschritt keine Zukunft gibt. Beflügelt vom Glauben ein wirklich Wissender in dieser Welt zu sein, verdreht er den 3 Dorfbewohnern nun so lange die Köpfe, bis sie letztlich völlig überdreht fast am Durchdrehen sind. Um einem Stück mit solch vielen Drehmomenten auch optisch den richtigen Dreh zu verleihen, dreht es sich auch beim Bühnenbild selbstverständlich um drei Drehbühnen. Dass Drehungen einerseits im Kreis verlaufen, aber andererseits auch zu Wendungen führen, zeigt diese dreigedrehte Dorfgeschichte.

Das Theater gastiert am 18. Juni 2022 in Lindenfels. Bei der Vorführung handelt es sich um eine Freiluftveranstaltung, die bei jedem Wetter abgehalten wird. Die Platzwahl ist frei.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 04. Dezember und am Sonntag, 05. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses in Lindenfels (Burgstraße). Weitere Vorverkaufsstellen sind ab dem 06. Dezember das Hofkaffee Meister in Schlierbach, das Altstadt Café in Lindenfels sowie online über Eventim. Weitere Informationen gibt auch im Internet unter der Adresse: www.sv-lindenfels.de.