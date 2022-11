Die KIKUSCH Waldwärts Ausstellung in der KLIMA ARENA

Die KLIMA ARENA lädt alle Interessierten herzlich zur Eröffnung der Waldwärts Jahresausstellung der Kinder- und Jugendkunstschule KIKUSCH am Donnerstag, den 01. Dezember um 19 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) ein. Die Kunstschule freut sich, ausgewählte Werke der Schüler*innen in Sinsheim präsentieren zu können. Die Kinder und Jugendlichen von 3 bis 18 Jahren waren im vergangenen Schuljahr im Wald unterwegs, haben mit vorgefundenen Materialien Strukturen neu angeordnet, Mikrokosmen entdeckt, gezeichnet, Gedanken notiert, Wünsche formuliert oder mit künstlerischen Mitteln dargestellt. Der Wald wird so aus unterschiedlichsten Perspektiven neu interpretiert. Begleiten Sie uns ein Stück auf unserem Weg in Richtung Wald und entdecken Sie ganz besondere Werke der Kinder und Jugendlichen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.