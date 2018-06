× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Gefühlvoll, einprägsam, vielseitig und ehrlich - nur ein paar Attribute, welche die Kunst von Kilian Mohns beschreiben.

Seine mitreißenden Songs handeln von dem, was den jungen Liedermacher täglich bewegt: die konstante Suche nach Antworten auf die großen Fragen. Orientierung in unsicheren Zeiten. Und natürlich die Liebe. All das verpackt in melancholisch-schönen Klängen und mit gefühlvoller Stimme dargeboten. Musik, die im Hier und Jetzt spielt.