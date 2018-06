Am Mittwoch, den 11. Juli 2018, ist wieder Markttag in Oberschefflenz.Zahlreiche Händler haben ihre Teilnahme am Kiliani-Markt angekündigt.Auch Schefflenzer Bürger sind mit ihren Ständen und ihren Erzeugnissenvertreten. Die Bewirtung am Markttag wird der Gesangverein Oberschefflenz übernehmen. Wir möchten auch noch darauf hinweisen, dass im Schulhof der Grundschule Oberschefflenz ein Flohmarkt der Grundschüler stattfindet. Im Christkönigsheim verwöhnt Sie der Kindergarten „GERNEGROSS“ ab 13.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.Lassen Sie sich diese alte Tradition nicht entgehen, besuchen Sie den Marktin Oberschefflenz.