Um den in der Regel regionalen Marktkaufleuten der Kiliani-Messe eine Möglichkeit zum Anbieten ihrer Waren einzuräumen, können diese vorübergehend in der oben genannten Zeit dezentral im Innenstadtbereich verteilt ca. 35 Verkaufsstände aufstellen. Die Stände werden in lockerer Form voraussichtlich auf dem Oberen und Unteren Markt, am Dominikanerplatz und in der Eichhornstraße platziert werden.