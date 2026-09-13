Killaloe, Irish-Folk Irish-Feeling mit schwäbischen Wurzeln

Die Band mit ihren schwäbische Wurzeln, verzaubert ihr Publikum seit über 20 Jahren bei ihren authentischen Live-Auftritten mit ihrer Begeisterung für die grüne Insel im Atlantik.

Das Konzert verspricht einen abwechslungsreichen musikalischen Streifzug: von gefühlvollen Balladen über langsame, getragene Melodien bis hin zu traditionellen, rhythmisch pulsierenden Irish-Folk-Stücken, die vor Power und Lebensfreude sprühen. Die Songs, die Themen wie Heimat, Krieg und Abschied, Liebe und Trennung sowie Freude und Trauer berühren, lassen das Publikum die Magie der Grünen Insel hautnah erleben.

Die fünf erfahrenen Musiker mit Herbert Binsch (Gesang, Gitarre, Mandoline, Banjo), Petra Binsch (Gesang, Flöte, Irish Whistle), Julika Schaupp (Gesang), Erhard Langeneck (Gesang, Gitarre) und Norbert Müller (Bodhran) entführen ihr Publikum auf das grüne Juwel in der blauen See mit einer auswahl traditioneller rhythmisch pulsierender, aber auch trauriger, stiller und gefühlvoller Musik und Anekdoten. Killaloe verspricht einen Abend zum Träumen, mitsingen und mitmachen, der den Besuchern die grüne Insel ein großes Stück näher bringt - nicht zuletzt auch durch Erzählungen über viele persönliche Erlebnisse der Bandmitglieder auf ihren zahlreichen Reisen nach Irland.