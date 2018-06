Killing my Soul / RockSam, Benny Hill & Dj Stoffy Gonzalez

„Killing My Soul“ präsentiert euch die gesamte Bandbreite der urbanen Musiklandschaft. Der Mainroom wird dabei die Anlaufstelle für alle, die es klassisch mögen: ob sexy R&B-Vibes oder unsterbliche Hip Hop-Classics. Ihr werder mit Sicherheit Im Smokers Room lassen wir es derweil exotisch angehen und liefern euch Reggaeton-Hymnen vom Feinsten.„Killing My Soul“ ist das perfekte Event, um den neugestalteten ROOMS CLUB in seiner kompletten Vielfältigkeit zu erleben – beste Musik, beste Atmo, beste Leute!