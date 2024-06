KILLING TIME

Die Gegenwart ist die Werbepause auf dem Sofa vor der Glotze: Zwischen den Filmen “Scheisse, wie ist das denn gelaufen?” Und “Naja, dann mach ichs morgen halt anders”.

Dave Finscher, DJ

Vielleicht passiert alles wirklich Bedeutende in den zufälligen, ungeplanten Momenten. In den “Lücken” der Geschichte.

Aber wer sind wir in diesen Momenten ohne Definition, und wofür nutzen wir sie? Für Verschwendung, Rausch und Fest? Für Harmonie und Schönheit? Für Auseinandersetzung, Konfrontation und Konflikt? Für theoretische Erkenntnis-Findung? Welche Ereignisse sind uns als Kollektiv eingebrannt, und zwingen uns trotz unserer Errungenschaften humanistischen Denkens in die Wiederholung immer gleicher Zyklen, Denkmuster und geschichtlicher Abläufe?

Die ArtistInnen des Ensembles Zirkuswerk haben sich mit transgenerationalen Spuren in ihren eigenen Biografien auseinandergesetzt, um herauszufinden, wie die Spirale unserer kollektiven Geschichte mit unserer individuellen Prägung zusammenhängt. In einer Kombination aus Akrobatik, zeitgenössischem Tanz, und Theater bewegt sich das Ensemble Zirkuswerk mit Humor und Selbstironie haarscharf an den Grenzen des kairologischen Momentes entlang, streitet, liebt, weint, schwitzt, und erforscht, warum wir dem ewigen Kreislauf von Krieg und Frieden scheinbar nicht entrinnen können.

Eventuell kommt jedoch alles ganz anders als geplant.

Ensemble Zirkuswerk: Ben Bräuning, David Finscher, Dennis Hauer, Jan Stein, Jonas Wacker, Kim Boller, Lena Biedlingmaier, Linda Werz, Melissa Tosun Escamilla, Richard Below, Tanja Strass

Regie, Choreographie, Konzeption: Veronika Reichard-Bakri

Konzeption+Material-Entwicklung: Esther Falk

Musik+Sound: David Finscher

Licht-Technik: Jens Volpp

Grafik+ Layout: Falk Krohmer

Video-Trailer: Daniel Maloney

Hinweis: Das Stück behandelt das Thema Krieg, verwendet Stroboskopeffekte und ist ab 14 Jahren empfohlen

Termine 2024: 26.06. / 27.06.

Uhrzeit: Jeweils 19.30 Uhr

Ort: CIRCULEUM, Ruppmannstr. 2, 70565 Stuttgart