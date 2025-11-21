Die aus West-Massachusetts stammenden KILLSWITCH ENGAGE stachen schon immer aus der Masse heraus:

So tödlich ernst ihre technischen Riffs auch sind, weiß die Band auch, wie man Spaß hat und dem Publikum mit unbändiger Energie und unvorhersehbaren Auftritten einheizt. Die Jungs haben nicht nur erfolgreiche Headliner-Tourneen rund um den Globus gespielt, sondern sich auch regelmäßig mit Acts wie Iron Maiden, Slipknot, Slayer, My Chemical Romance, Rise Against und Coheed & Cambria die Bühne geteilt.

Auf ihrem aktuellen Album „This Consequence“ spielen KILLSWITCH ENGAGE alle ihre Stärken aus und haben die Markenzeichen ihres charakteristischen Sounds zu einem harten, oft brutalen und manchmal brillant hellen Werk destilliert. „Die Arbeit an diesem Album hat mich richtig angespornt und mich dazu gebracht, alles zu überdenken. Es musste ein Schritt nach vorne sein. Es musste anders sein, damit die Leute wirklich erkennen, dass wir uns Mühe gegeben haben – sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Wir wollten uns nicht wiederholen. Das Album wurde sehr sorgfältig geplant und mit viel Leidenschaft geschrieben. Es klingt nach Killswitch, hat aber auch einen frischen Geist“, erläutert Sänger Jesse Leach.