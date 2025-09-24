Kim Hoss lädt ein zu einem Abend voller Feelings, Humor und dem ein oder anderen weichen Ei. Der Begriff „Weichei“ wird eigentlich negativ abwertend gebraucht, laut Wörterbuch als Synonym für einen männlichen „Weichling“ und „Schwächling“.

An diesem Abend wird er neu definiert: „Weicheier“ sind Lieder und Geschichten als Liebeserklärungen an das Weichsein!

Ein Abend für alle, die lieber fühlen als sich zu verstecken. Ein Weichei ist ein Mensch, der weich ist, der zögert, der zweifelt, der weint, der Fehler macht, der verletzlich ist – und genau dadurch verdammt stark!

Gemeinsam mit musikalischen Gästen und echten Stuttgarter Weicheiern wird gefeiert, was sonst oft verpönt wird: Sensibilität, Zartheit und das große Herz. Weicheier welcome.

Kim Hoss ist eine vielseitige Stuttgarter Künstlerin, die sich leidenschaftlich für gesellschaftskritische Themen einsetzt. Sie singt, fotografiert, schreibt, malt, moderiert und ist Podcasterin. Sie diskutiert im Podcast "Herz & Sack" über Patriarchat und Feminismus, mit "The Sirens Collective" engagiert sie sich seit 2023 gegen sexualisierte Gewalt, indem sie mit Expert:innen und Überlebenden spricht. Kims Arbeit verbindet Humor, Authentizität, einen starken Kampfgeist, Leichtigkeit und vor allem eins: Gefühl.