Kim Hoss lädt ein…

Kim Hoss lädt uns wieder ein zu einem gefühlvollen Abend voller Musik, ehrlicher Gespräche und unerwarteter Leichtigkeit!

„Einsam“ – ein Wort, das schnell nach Defizit klingt. Nach Alleinsein, Leere, Makel. Doch an diesem Abend wird es neu erzählt:

„Die Einsamen“ sind Kims Gäste und Gästinnen, die allein durchs Leben gehen und dabei ihre Geschichten, Zweifel und Lieder teilen. Nicht als Opfer, sondern als starke, verletzliche, lustige und tief berührende Persönlichkeiten!

Ein Abend, der zeigt: Einsamkeit bedeutet nicht nur Traurigkeit, sondern auch Mut, Klarheit und eine besondere Form von Nähe. Wer hier spricht und singt, macht sichtbar, was sonst im Verborgenen bleibt – und zeigt, dass niemand ganz allein ist.

Kim Hoss ist eine vielseitige Stuttgarter Künstlerin, die singt, fotografiert, schreibt, malt, moderiert und podcastet. Sie deckt auf im feministischen Podcast „Herz & Sack“ und engagiert sich künstlerisch aktivistisch mit ihrem Verein „The Sirens Collective e.V.“ gegen sexualisierte Gewalt. Ihre Arbeit verbindet Humor, Authentizität, Kampfgeist und Zartheit – und vor allem eins: echte Gefühle.