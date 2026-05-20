Kim Hoss lädt wieder ein zu einem gefühlvollen Abend voller Musik, ehrlicher Gespräche und unerwarteter Leichtigkeit. Die Wilden verbindet viel: Sie sind zu laut, zu sensibel, zu viel, zu emotional, zu intensiv, immer ein bisschen drüber. Doch an diesem Abend wird genau das gefeiert. „Die Wilden“ sind Kims Gäste und Gästinnen, die nicht in Schubladen passen, mit schnellen Gedanken, zarten Antennen, Chaos im Kopf und riesigem Herz durchs Leben gehen und viel zu lange dachten, sie müssten sich leiser machen. Müssen sie nicht.

Hier wird gesungen, erzählt, gelacht, gestottert, geschwiegen, mit Pausen, Umwegen und ganz viel Gefühl. Ein Raum ohne Masken, ohne Smalltalk-Zwang und ohne „reiß dich zusammen“. Dafür mit Echtheit, Nähe und allem, was sonst irgendwie nie einen Platz kriegt.

Kim Hoss lädt ein – die Wilden. Die Sensiblen, die Kreativen, die Unangepassten, die mit dem Zuviel. Und vielleicht genau deshalb die Schönsten. Ein Abend für echte Gefühle mit Kim Hoss!