Das kommende Album ist Nachfolger zu ihrem Erfolgsalbum "Close", welcher sich damals schnell in ganz Europa in der Top-10 platzierte. Fast 40 Jahre später bringt die Britin das berühmte Album zurück ins Rampenlicht, doch dieses Mal im Doppelpack – "Close", "Closer", "Kim Wilde"!

Mit auf der Bühne sind einige ihrer alten Hits wie "You Keep Me Hangin‘ On", "Chequered Love" und "You Came". Kim hat sich ihren Ruf als beeindruckende Live Performerin erarbeitet und ist mit ihrer Band einer der aufregendsten Acts, die man 2025 noch erleben kann. Sichert euch nun Tickets, wenn es wieder heißt "we’re the Kids in America" und erlebt Kim Wilde "Closer" als je zuvor.