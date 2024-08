Songs aus den 60er Jahren bis heute speziell für die Formation arrangiert von Werner Acker.

Kimi & the Soulmen sind eine außergewöhnliche musikalische Entdeckung, die das Herz der Soulzeit neu erblühen lässt. Mit ihrer unwiderstehlichen Energie und Leidenschaft für Musik der Legenden Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, Norah Jones, Amy Winehouse, Joss Stone, Jill Scott, und Emily King, Prince, Dusty Springfield, Linda Lyndell, Alicia Keys, Melody Gardot Duffy, Sam Cooke etc. versetzen sie das Publikum in eine Zeit voller Glanz und Glamour.

Angeführt von der charismatischen Sängerin Kim Hofmann aka Kimi, entführt die Band ihr Publikum auf eine emotionale Reise, die von den Klassikern der Soul-Ära bis zu zeitgenössischen Hits reicht. Jeder Song wird mit einer erfrischenden Neuinterpretation präsentiert. Das Geheimnis hinter diesem einzigartigen Sound liegt in den Arrangements von Gitarrist Werner Acker. Seine kreative Herangehensweise bringt die Songs auf eine neue Ebene, die sowohl treue Fans als auch neue Zuhörer gleichermaßen verzaubert.