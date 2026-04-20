Kimi & the Soulmen sind eine außergewöhnliche musikalische Entdeckung, die das Herz der Soulzeit neu erblühen lässt. Mit ihrer unwiderstehlichen Energie und Leidenschaft für Musik der Legenden Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, Amy Winehouse, Joss Stone, Emily King, Prince, Dusty Springfield, Linda Lyndell, Alicia Keys, Melody Gardot, Sam Cooke, Olivia Dean, versetzen sie ihr Publikum in eine Zeit voller Glanz und Glamour.

Angeführt von der charismatischen Sängerin Kim Hofmann aka Kimi, entführt die Band ihr Publikum auf eine emotionale Reise, die von den Klassikern der Soul-Ära bis zu zeitgenössischen Hits reicht. Jeder Song wird mit einer erfrischenden Neuinterpretation präsentiert. Das Geheimnis hinter diesem einzigartigen Sound liegt in den Arrangements von Gitarrist Werner Acker. Seine kreative Herangehensweise bringen die Songs auf eine neue Ebene, die sowohl treue Fans als auch neue Zuhörer gleichermaßen verzaubert.

Besetzung: Kim Hofmann (voc); Werner Acker (git, arr); Alex Uhl (b); Herbie Wachter (dr)