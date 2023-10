Theater Teo Tiger präsentiert: "Der Froschkönig"

"Es war die Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, da lebte ein König. Seine Tochter war so schön, dass selbst die Sonne sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien". So beginnt eines der schönsten Grimm-Märchen und das Tübinger Kindertheater Teo Tiger hat sich dazu allerlei Heiteres und Besonderes einfallen lassen. Teo Tiger spielt vom quakenden Frosch über den weisen König bis hin zur eitlen Prinzessin alles selbst. Dazu kommen clowneske Nebenrollen und fliegende Kostümwechsel.