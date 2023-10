Neckarions (Stuttgart) & Tüchel (St. Gallen/CH) Bester Punkrock

Neckarions

Die Neckarions aus Stuttgart um den texanischen Frontmann Ivan machen live eine Menge Spaß und bieten eine Power-Show. 80's California-Punk mit Singalongs, Surf und HC-Krachern bringt Band und Publikum ins Schwitzen und hinterlässt alle zusammen mit einem großen Grinsen im Gesicht!

Tüchel

TÜCHEL stehen seit 1993 für trendfreien Punk'n'Roll und spielen seit dem Jahr 2011 in der aktuellen Besetzung. In dieser Zeit haben TÜCHEL verschiedene Produktionen auf Tape, Vinyl und CD veröffentlicht, auf zahlreichen Samplern mitgewirkt und europaweit Shows gespielt. Dabei blieben TÜCHEL immer «independent» und folgten ihrer Vorstellung von «do it yourself».