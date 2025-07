Kinder – Sommerferienprogramm: „Theater der Dämmerung | Rotkäppchen“

Schattenspiel im Originaltext der Brüder Grimm

Mit bekannten Liedern und Gedichten

Unsere Rotkäppchen-Inszenierung ist für Kinder von 3 1/2 bis 11 Jahren und für Erwachsene konzipiert.

Wir erzählen den Märchenklassiker im Originaltext der Brüder Grimm und spielen die Handlung mit unseren großen beweglichen Scherenschnittfiguren.

Rotkäppchen ist eines der berühmtesten Märchen der Brüder Grimm. Selbst in Japan, in China, in Thailand und Indien, in der Ukraine, in Russland, …, auf den Kapverdischen Inseln, auf Bali und in Australien… ist es bestens bekannt und beliebt. Die Kinder überall auf der Welt lieben es und fiebern der Befreiung des Mädchens aus dem Wolfsbauch durch den Jäger entgegen.

Sie ist ein großer Spaß für die Kinder und ein zauberhaftes Vergnügen für uns Erwachsene. Im harmonischen Zusammenwirken von beweglichen und oft farbigen Scherenschnittfiguren und Bühnenbildern, von gefühlvollen Lichteffekten und stimmungsvoller Musik, vom lebendigen Erzählen, das nicht vom Band kommt, sowie von der gehaltvollen Tiefe der weitgehendst im Original belassenen Texte, entsteht ein Gesamtkunstwerk, das Jung & Alt in Bann zu ziehen vermag!