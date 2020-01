Am Fasnetsdienstag, 25. Februar 2020 findet in Kiebingen nach dem Umzug der Eierleser und der Fasnetspredigt am Kiebinger Rädlesbrunnen der Kinderball in der Sülchgauhalle statt. Der Kinderball steht unter dem Motto "Kinder für Kinder". Die Besucher erwartet ein buntes und unterhaltsames Programm, das von den kleinen Akteuren mit viel Fantasie und Freude vorbereitet wurde. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Kiebingen.

Umzugsbeginn: 14 Uhr, Beginn Kinderball ca. 16 Uhr nach der Fasnetspredigt.