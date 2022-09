Kinder brauchen Regeln und Grenzen - Elternfrühstück auf Türkisch

Regeln und Grenzen geben Kindern Selbstvertrauen und Orientierung.

Es kommt ihnen in ihrer Entwicklung sehr zugute. Wenn Kinder wissen, was in bestimmten Situationen von ihnen erwartet wird, können sie sich besser entwickeln und auf Ihre Erwartungen eingehen.

Auf Sie wartet ein Seminar mit Frühstück, in dem Sie lernen, Grenzen zu ziehen und Regeln aufzustellen.

Kurallar ve sınırlar çocuklara güven ve yön verir. Gelişimlerinde onlara büyük ölçüde fayda sağlar, Çocuklar belirli durumlarda onlardan ne beklenildiğini bilirse, kendilerini daha iyi geliştirebilirler ve sizin beklentilerinze karşılıklı verebilirler.

Nasıl sınırlar çizebileceğinizi ve nasıl kurallar koyabileceginizi ögrenebileceginiz, kahvalti eşliğinde bir seminer sizleri bekliyor.