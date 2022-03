Kinder brauchen Taschengeld - Online Seminar

Ohne Geld kann man in unserer Gesellschaft nicht leben. Die Grundlagen eines angemessenen Umgangs mit Geld werden dabei schon in jungen Jahren gelegt. Darum ist es so wichtig, dass Eltern ihre Kinder schrittweise und altersgerecht an den verantwortungsvollen Umgang mit Geld heranführen. Ziel sollte sein, dass sie es als Erwachsene souverän einteilen, ausgeben und sparen können und nicht etwa in die Überschuldung rutschen. Warum spielt gerade deshalb Taschengeld so eine wichtige Rolle? Wieviel wird in welchem Alter empfohlen? Welche Spielregeln gilt es dabei zu beachten? Auf diese und noch weitere Fragen wird die Referentin eingehen und Ihnen Ideen sowie Denkanstöße für den Familienalltag mit auf den Weg geben.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.

Die Veranstaltung wird Online über Zoom durchgeführt. Sie bekommen die Zugangsdaten von uns vor dem Kurs per Mail zugesandt.

Zum Mitmachen benötigen Sie einen Computer / TV / Laptop usw. mit Internetanschluss und Tonwiedergabe.

Referentin: Kerstin Stockinger, Dipl.-Betriebswirtin (BA)