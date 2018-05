Kinder der Nacht X Dissolute - Josha, Ocean Seven, Dan & Rather

Unser Netzwerk-Gedanke schlägt Früchte: Der 2ndFloor am Samstag mit einem erweiterten Kreis an Stuttgarter Crews und Artists hat seine eigene Dynamik entwickelt.

Anfang April hat die Dissolute von Gastgeber Adi Dassler dieses Kapitel eröffnet und dockt da heute an - ausschweifend, familiär und hemmungslos. Dabei verschmelzen wir mit den Melodien der Nacht und verlieren uns im Sound aus den Boxen, ein dissoluter Trip unter Gleichgesinnten mit dem Drang nach feinem Klang, den die Kowalskis immer verspüren. Ocean Seven und Josha, unsere zwei Fixpunkte im Kowalski-Ornament, befriedigen diesen Drang auf dem Mainfloor und du wirst am Sonntagmorgen völlig befriedigt und glücklich nach Hause gehen. Für die restliche Befriedigung musst du selbst sorgen.

Main Floor: Ocean Seven & Josha

2nd Floor hosted by Dissolute 2: Dan & Rather (T-Minus / Suspekt Rec. / Stuttgart) & Adi Dassler (Dissolute, Romantica / Stuttgart)