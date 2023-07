Sommerkonzert im Schwörsaal

Dienstag, den 8. August

20 Uhr

Ka-Wai Yu, Violoncello

Christian Bohnenstengel, Klavier

Der aus Hong Kong stammende amerikanische Cellist Ka-Wai Yu und der gebürtige Mögglinger Christian Bohnenstengel geben ein Konzert im Schwörsaal.

Ka-Wai Yu ist Professor für Cello und Kammermusik an der Utah Tech University in der Nähe von Las Vegas. Er tritt regelmäßig als Solist und Kammermusiker auf und unterrichtet unter anderem beim Internationalen Saarburg Sommerfestival in der Nähe von Trier. Christian Bohnenstengel erlernte beim Gmünder Konzertpianisten Michael Nuber das Klavierspiel, bevor er sein Studium in den USA aufnahm und schließlich Professor für Klavier an der Southern Utah University wurde. Er zeichnet sich insbesondere durch seine Vielseitigkeit aus und tritt regelmäßig als Pianist, Kammermusiker und auch als Jazzpianist auf.

Das Programm wird eröffnet mit den drei Stücken für Cello und Klavier der französischen Komponistin Nadia Boulanger, gefolgt von der großen Cellosonate e-Moll von Johannes Brahms. Nach einer kurzen Pause stehen die Premiere Arabeske von Claude Debussy, Variationen über eine chinesische Melodie von Ka-Wai Yu, und der rhythmisch- feurige Grand Tango von Astor Piazzolla auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten