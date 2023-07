Konzert Lautenlieder

Mitten in den Ferien bietet die Städtische Musikschule ein ganz besonderes Konzert.

Im Schwörhaus findet vom 7.-12. August bereits zum sechsten Mal der Meisterkurs für Lieder mit Lautenbegleitung statt.

Die Leitung liegt bei Dr. Robert Crowe, der als männlicher Sopran international konzertiert und auch in Gmünd bereits mehrere großartige Konzerte geben hat, und Sigrun Richter, die als gefragte Solistin gleichermaßen auf Renaissance- und Barocklauten, wie als Begleiterin und Continuo – Spielerin zahlreicher Ensembles in ganz Europa konzertiert.

Sänger und Lautenspieler aus europäischen Europa und Asien kommen zu diesem besonderen Kurs nach Schwäbisch Gmünd. Am Ende der Kurswoche, am Samstag, 12. August um 17:00 Uhr, wird es ein Abschlusskonzert geben, in dem alle Teilnehmern und den beiden Dozenten auftreten. Dabei findet auch die Verleihung des „Hans Judenkünig“ Preises statt, den die Stadt Schwäbisch Gmünd verleiht. Benannt ist der Preis nach dem in Gmünd geborenen, seinerzeit berühmten Lautenisten und Pädagogen der späten Renaissance. Der Lautenist Hans Judenkünig wurde zwischen 1440 und 1450 in Schwäbisch Gmünd geboren. Am Wiener Hof wirkte er als Musiker und Lehrer bis er in hohem Alter im März 1526 verstarb. Hier veröffentlicht er auch seine beiden auch heute noch bedeutenden Lautenbücher: Utilis et compendiaria introductio, ca. 1519, und Ain schone kunstliche underweisung …… mit vleiß gemacht durch Hans Judenkünig / pirtig von Schwebischen Gmünd Lutenist / yetz zu Wien in Osterreich.

Welcher Ort, welcher Raum könnte für diesen Kurs und den ausgelobten Preis besser geeignet sein, als Schwäbisch Gmünd und der in der späten Renaissance erbaute Schwörsaal?