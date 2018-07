Kinder im Museum

Im Rahmen der Sonderausstellung "In Ekstase: Wilhelm Geyer und sein malerisches Werk".

Für alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, die Spaß an Kreativität und Basteln haben, bietet die Städtische Galerie zum Ende der Sommerferien eine Kurzführung durch die aktuelle Sonderausstellung mit anschließender Kunstaktion in der traditionellen Technick des Kartoffeldrucks an.

Der Maler Wilhelm Geyer selbst wendete diese sehr alte und traditionelle Druckart immer wieder zur Steigerung seiner Inspiration an. Treffpunkt ist das Museumsfoyer.