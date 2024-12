Kinder im Netz - Genügend Sicherheit und gelassene Nutzung im Umgang mit PC und Smartphone

Ohne Internet – ob per PC oder per Smartphone – geht heute Vieles kaum noch. Auch Kinder möchten es für ihre Interessen nutzen. Aber was dürfen meine Kinder nutzen und wovor muss ich sie schützen?

Das lässt sich nicht mit ein paar Worten beantworten. Der Dozent wird Ihnen als Eltern Orientierungshilfen geben: u.a. am Beispiel von Ersthandys und deren sinnvollen Einstellungen. Bei diesem Vortrag werden die Fragen mit Beispielen betrachtet: zu Gelassenheit, Vorsicht, gemeinsamen Spielregeln. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen und Diskussion.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.