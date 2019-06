Kinder - Küche - Kirche?

Zeitreise mit der Bäckersfrau Lydia Hegele (Jahrgang 1851).

Am Samstag, den 10. August 2019 nimmt die Historikerin Ina Dielmann die Teilnehmenden ihrer Kostümführung mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1888.

Lydia Hegele, Jahrgang 1851, vielbeschäftigte Bäckersfrau, Ehefrau und Mutter führt durch ihr Leonberg. Dabei kann sie immer wieder auf ihr Wirtschafts- und Haushaltstagebuch zurückgreifen. Dort hat sie Privates und Geschäftliches notiert: Was hilft wirklich gegen Ungeziefer? Wieviel Laugenwecken soll die Bäckerei für den Pferdemarkt backen? Wieviel hat es gekostet, Tochter Lydia eine Bohne aus der Nase zu entfernen?

Sie lebt in einer Zeit großer Veränderungen. So geht’s zum Heiraten seit Neuestem zuerst zum Schultheiß aufs Rathaus und dann in die Kirche, „selbstverständlich“ im schwarzen Festtagskleid. Oder, die Sache mit dem Wasserholen: Endlich gibt es eine Wasserleitung direkt ins Haus, zumindest für die Einwohner, die es sich leisten können.