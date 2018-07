Eine Rundreise um ganz Deutschland - Von Kinderhospiz zu Kinderhospiz - Über 6000 Kilometer - In 132 Tagen

Bundesweiter „Fackellauf“ erreicht Heilbronn

Mit einem Fackellauf quer durch Deutschland macht der Bundesverband Kinderhospiz e.V. mit dem ersten „Kinder-Lebens-Lauf“ auf das Schicksal lebensverkürzend erkrankter Kinder und Jugendliche und deren Familien aufmerksam. Schirmherrin für diese Aktion ist Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die die „Angel-Fackel“ am 4. Juni in Berlin auf den Weg brachte. Die Fackel

wurde von einem Vater gestaltet, dessen 17- jährige Tochter Angelina 2013 an Krebs verstorben ist. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst von „Große Hilfe für kleine Helden“ beteiligt sich mit einer Etappe an dem 6000-Kilometer-Fackellauf durch ganz Deutschland.Die Fackel wird vomKinder- und Jugendhospizdienst „Pusteblume“ von Backnang nach Heilbronngebracht. Am 30. August 2018 um 15:30 Uhr wird die Fackel auf dem Marktplatz in Heilbronnan Heidi Plöger, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes von „Große Hilfe für kleine Helden“ übergeben. Die Radsportgruppe „TrailsurfersRacingteam“und die Polizei Heilbronn begleiten die Fackelzur nächsten Etappe nach Öhringen.Bis zum 13. Oktober, dem Welthospiztag, geht die Tour. Heilbronn ist eine von rund 100 Stationen. „Kommen Sie und zeigen Sie sich mit den betroffenen Familien solidarisch!“ bittet Heidi Plöger.„Weit über 40 000Kinder und Jugendliche in Deutschland sindlebensverkürzend erkrankt. Nach dem ersten Schock, den die Diagnose auslöst, verändert sich das Leben der gesamten Familie. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten Familien in dieser Zeit des Ausnahmezustandes und unterstützen sie im Alltag. Hierfür benötigen wir noch zusätzliche Ehrenamtliche“, führt Frau Plöger weiter aus.