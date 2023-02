Am Dienstag, 28. März 2023 um 15 Uhr lädt die Stadtbücherei zu einer Vorlesestunde ein. Das Besondere: Kinder lesen für Kinder vor.

Wer den Geschichten lauschen möchte, bitte in der Stadtbücherei anmelden unter Tel. 09852 - 3456 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.